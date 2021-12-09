Raiders wrestling swept by Oakland, Stewarts Creek

Coffee County High School (Girls) @ Oakland (Girls) on 12/07/2021.
Oakland (Girls) (OAKG) 12.0 Coffee County High School (Girls) (COFG) 6.0
138: Marissa Gauns (OAKG) over Elizabeth Garner (COFG) (Fall 0:00) 138: Jade Lenhart (COFG) over Katelyn Wence (OAKG) (Fall 0:00) 145: Lyra Leftwich (COFG) over Bryel Ward (OAKG) (Fall 0:00) 165: Alexa Powers (OAKG) over Sara Crosslin (COFG) (Fall 0:00)
Stewarts Creek vs. Coffee County @ Coffee Co, Stewarts Creek @ Oakland on 12/07/2021.
Stewarts Creek (STCR) 40.0 Coffee County (COFF) 33.0
106: Double Forfeit 113: Justin Rezkalla (STCR) over (COFF) (For.) 120: Jeremiah Monk (STCR) over (COFF) (For.) 126: Patrick Richardson (STCR) over (COFF) (For.) 132: Jeremiah Wardell (COFF) over Logan Potts (STCR) (Fall 0:00) 138: Jamie Norris (COFF) over (STCR) (For.) 145: Blaise Meeks (STCR) over (COFF) (For.) 152: Aron Tenpenny (STCR) over Joshua Bowland (COFF) (MD 13-1) 160: Gavin Prater (COFF) over Karim Yanni (STCR) (Fall 0:00) 170: Jacob Barlow (COFF) over Caleb Liko (STCR) (Dec 3-0) 182: Nick Mendicino (STCR) over Chris Hollis (COFF) (Fall 0:00) 195: Kasey Garrett (STCR) over Kendall James (COFF) (Fall 0:00) 220: Ian Walker (COFF) over Jonathan Waller (STCR) (Fall 0:00) 285: Blayne Myers (COFF) over Caleb Taylor (STCR) (Fall 0:00)
Oakland vs. Coffee County @ Coffee Co, Stewarts Creek @ Oakland on 12/07/2021.
Oakland (OAKL) 57.0 Coffee County (COFF) 15.0
106: Jon Hall (OAKL) over (COFF) (For.) 113: DeShawn Miller (OAKL) over (COFF) (For.) 120: Brayden Bouma (OAKL) over (COFF) (For.) 126: Landon Beasley (OAKL) over (COFF) (For.) 132: Jeremiah Wardell (COFF) over Sam Harvat (OAKL) (Fall 1:10) 138: Sonny Morales-Nunez (OAKL) over Jamie Norris (COFF) (Fall 4:07) 145: Joseph Watson (OAKL) over (COFF) (For.) 152: Jaxsen Nicuwimer (OAKL) over Joshua Bowland (COFF) (Fall 0:16) 160: Gavin Prater (COFF) over Adam Tibitoski (OAKL) (SV-1 7-5) 170: Jacob Barlow (COFF) over Owen Kates (OAKL) (Dec 4-2) 182: Evan Harris (OAKL) over Chris Hollis (COFF) (Fall 1:12) 195: Nicholas Jenkins (OAKL) over Ian Walker (COFF) (Dec 9-4) 220: Joshua Tobin (OAKL) over (COFF) (For.) 285: Blayne Myers (COFF) over David Wells (OAKL) (Dec 4-3)