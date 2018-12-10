10/12/18 — Debra Faehl McCullough

DEBRA FAEHL McCULLOUGH, AGE 75, PASSED AWAY SUDDENLY ON TUESDAY, OCT.
2ND,2018 AT WINTER HAVEN HOSPITAL, WINTER HAVEN, FL
SHE WAS BORN NOV. 21,1942 IN DAYTON, OHIO. SHE GRADUATED FROM COFFEE
COUNTY CENTRAL HIGH SCHOOL WITH THE CLASS OF 1960, GRADUATED COLLEGE IN
TENNESSEE, MARRIED JAMES DILLARD McCULLOUGH, (KNOWN AS “JIM” IN FLORIDA),
AND THEN MOVED TO FLORIDA.
SHE MOVED TO WINTER HAVEN FROM DADE CITY IN 1969 AND WAS A TEACHER FOR THE
POLK COUNTY SCHOOL BOARD WORKING MAINLY AT BRIGHAM ACADEMY UNTIL SHE
RETIRED. SHE WAS A MEMBER OF BEYMER MEMORIAL UNITED METHODIST CHURCH.
SHE IS SURVIVED BY HER HUSBAND OF 54 YEARS, JAMES DILLARD MCCULLOUGH, 2
SONS, DAN MCCULLOUGH AND WIFE CHRISTY AND STEVE AND WIFE M.V., BOTH OF
WINTER HAVEN, FL.; A BROTHER, MIKE FAEHL OF COOKEVILLE, TN AND 3
GRANDDAUGHTERS; SAMANTHA,KATELYN, AND MOLLY.
A MEMORIAL SERVICE WILL BE HELD AT 10:30, FRIDAY, OCTOBER 12, 2018 AT
BEYMER MEMORIAL UNITED METHODIST CHURCH.
IN LIEU OF FLOWERS PLEASE MAKE A MEMORIAL DONATIONS IN HER NAME TO BEYMER
MEMORIAL UNITED METHODIST CHURCH, 700 N LAKE HOWARD DR., WINTER HAVEN, FL
33881
Obituary Courtesy of Central Funeral Home, Manchester, Tennessee
Central Funeral Home is in charge of the arrangements