Hickerson Honor Roll Report Q2 2017-2018
Mrs. Marilyn Hollandsworth
Bronze Honor Roll
Klaryssa Phillips
Lianna Sanders
Noah Scarberry
Citizenship (100)
Kiivon Butler
Amy Hill
Autumn Lehman
Klaryssa Phillips
Lianna Sanders
Noah Scarberry
Ethan Stacey
Citizenship (93 or above)
Jayden Boyd
Spence Houser
Danielle Leonaard
Grant Rhea
John Tobitt
Emalee Wright
Perfect Attendance
Danielle Leonard
Grant Rhea
Lianna Sanders
John Tobitt
Mrs. Amberly Hodges
Gold Honor Roll
Jorja Johnson
Charrleigh Thurston
Silver Honor Roll
Savannah Ellis
Citizenship (100)
Leah Boyd
Kaden Brewer
Kaylee Dentzman
Savannah Ellis
Rayden Poole
Kylie Ridner
Marshall Sarver
Charrleigh Thurston
Citizenship (93 or above)
Alexxa Brown
Braxton Gray
Jorja Johnson
Mckala Ratzlaff
Perfect Attendance
Alexxa Brown
Jorja Johnson
Ms. Randa Prater
Gold Honor Roll
Bailey Kitts
Silver Honor Roll
Macey Stewart
Naomi Zendejas
Bronze Honor Roll
Brianna Adams
Khane Meeks
Citizenship (100)
Brianna Adams
Quenlin Blanton
Dallas Butler
Ireland Clark
Jenny Jett
Bailey Kitts
Leah Platt
Matthew Sarver
Macey Stewart
Kraven Totherow
Riley West
Citizenship (93 or above)
William Bradford
K’leigh Colgrove
Khane Meeks
Parker Neal
Alexandria Vazquez
Shellbe Wright
Naomi Zendejas
Luis Gonsalez
Perfect Attendance
Brianna Adams
Kraven Totherow
Ms. Katherine Gable
Gold Honor Roll
Claire Hargrove
Silver Honor Roll
Hayley Wright
Bronze Honor Roll
Sadie Beth Davenport
Keylei Johnson
Brooke Anderson
Serenity Ridner
Citizenship (100)
Brooke Anderson
Sadie Beth Davenport
Claire Hargrove
Keylei Johnson
Leah Laye
Serenity Ridner
Hayley Wright
Citizenship (93 or above)
Harley Bennett
Donovan Johnson
Madison Ridings
Maggie Scoggins
Rachael Swarts
Perfect Attendance
Sadie Beth Davenport
Claire Hargrove
Keylei Johnson
Ethan Whitney
Ms. Erica Patterson
Gold Honor Roll
Alexis Nunley
Abigaile Vandagriff
Bronze Honor Roll
Sophia Brew
Ryan Arnold
Whitney Hill
Gracie Knight
Citizenship (100)
Jessica Adams
Jacob Anderson
Sophia Brew
Jenna Cole
Whitney Hill
Gracie Night
Alexis Nunley
Abigaile Vandagriff
Elizabeth Wright
Citizenship (93 or above)
Tevin Anglin
Ryan Arnold
Ivan Leon
Hayden McQueen
Neva Redman
Zoe Schrimsher
Makayla Throneberry
Brennan Young
Perfect Attendance
Jacob Anderson
Alexis Nunley
Abigaile Vandagriff