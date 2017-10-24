Hickerson Elementary Q1 Honor Roll Report

Hickerson Elementary 1st Quarter Honor Roll Report 2017-2018
Mrs. Hodge’s 3rd Grade
Perfect Attendance
Alexxa Brown
Savannah Ellis
Jorja Johnson
Kylie Ridner
Charrleigh Thurston
100% Citizenship
Leah Boyd
Kaden Brewer
Savannah Ellis
Braxton Gray
Jorja Johnson
Jonah Rathjen
Mckala Ratzlaff
Jaydn Rosado
Marshall Sarver
Charrleigh Thurston
Kylie Ridner
93% and above Citizenship
Alexxa Brown
Kaylee Dentzman
Austin Pierce
Rayden Poole
Silver Honor Roll
Jorja Johnson
Jonah Rathjen
Charrleigh Thurston
Bronze Honor Roll
Savannah Ellis
Braxton Gray
Jaydn Rosado
Mrs. Hollandsworth’s 3rd Grade
Perfect Attendance
Spence Houser
Danielle Leonard
Grant Rhea
Lianna Sanders
John Tobitt
100% Citizenship
Noah Scarberry
Emalee Wright
93% and above Citizenship
Jayden Boyd,
Amy Hill
Danielle Leonard
Klaryssa Phillips
Grant Rhea
Lianna Sanders
Ethan Stacey
Annie Taylor
John Tobitt
Bronze Honor Roll
Klaryssa Phillips
John Tobitt
Miss Gable’s 4th Grade
Perfect Attendance
Claire Hargrove
Serenity Ridner
Ethan Whitney
Jaden Winn
100% Citizenship
Sadie Beth Davenport
Claire Hargrove
Keylei Johnson
Leah Laye
Serenity Ridner
Rachael Swarts
Hayley Wright
93% and above Citizenship
Brooke Anderson
Harley Bennett
Elijah Jones
Miguel Leon
Eric Lowe
Carlie Maner
Maddie Ridings
Maggies Scoggins
Jaden Winn
Gold Honor Roll
Claire Hargrove
Silver Honor Roll
Keylei Johnson
Hayley Wright
Bronze Honor Roll
Caden Cotham
Sadie Beth Davenport
Eric Lowe
Carlie Maner
Maddie Ridings
Serenity Ridner
Maggie Scoggins
Miss Prater’s 4th Grade
Perfect Attendance
Brianna Adams
Quenlin Blanton
Ireland Clark
Luis Gonsalez
Macey Stewart
Kraven Totherow
100% Citizenship
Brianna Adams
Quenlin Blanton
William Bradford
Ireland Clark
Jenny Jett
Bailey Kitts
Khane Meeks
Matthew Sarver
Macey Stewart
Kraven Totherow
Riley West
Naomi Zendejas
93% and above Citizenship
K’Leigh Colgrove
Trenton Escebedo
Luis Gonsalez
Parker Neal
Leah Platt
Lexie Vazquez
Shellbe Wright
Gold Honor Roll
Brianna Adams
Macey Stewart
K’Leigh Colgrove
Bailey Kitts
Silver Honor Roll
Quenlin Blanton
Willian Bradford
Jenny Jett
Ireland Clark
Parker Neal
Naomi Zendejas
Miss Patterson’s 5th Grade
Perfect Attendance
Jacob Anderson
Tevin Anglin
Ryan Arnold
Whitney Hill
Alexis Nunley
Abigaile Vandagriff
100% Citizenship
Jacob Anderson
Ryan Arnold
Sophia Brew
Jenna Cole
Whitney Hill
Gracie Knight
Alexis Nunley
Neva Redman
Zoe Schrimsher
Makayla Throneberry
Abigaile Vandagriff
Brennan Young
93% and above Citizenship
Tevin Anglin
Madison Keese
Hayden McQueen
Elizabeth Wright
Gold Honor Roll
Alexis Nunley
Abigaile Vandagriff
Silver Honor Roll
Ryan Arnold
Brennan Young
Bronze Honor Roll
Jacob Anderson
Whitney Hill
Gracie Knight
Zoe Schrimsher