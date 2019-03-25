Hickerson Elementary Honor Roll and perfect attendance

Hickerson Honor Roll Report Q3 2018-2019
Mrs. Marilyn Hollandsworth
Silver Honor Roll
Allie Raines
Bronze Honor Roll
Trey Kilgore
Citizenship (100)
Hailey Buckner
Macie Bukar
Kaydence Chapman
Riley Carter
Allie Raines
Hunter Stoner
Citizenship (93 or above)
Isabella Dodson
Michael Jones
Trey Kilgore
Jenna Layman
Lily Propst
Miguel Villegas
Perfect Attendance
Macie Bukar
Trey Kilgore
Chris Vetetoe
B.U.G. Award
Hailey Buckner
Macie Bukar
Isabella Dodson
Trey Kilgore
Jenna Layman
Riley Carter
Lily Propst
Allie Raines
Mrs. Amberly Hodges
Gold Honor Roll
Addison Mullican
Maddi Scott
Bronze Honor Roll
Drake Fredrick
Harry Lawrence
B.U.G Award
Lily Anderson
Citizenship (100)
Lily Anderson
Kylee Benitez
Hannah Brunner
Aylissa Cole
Layla Lua
Jade Lusk
Sadie Massingille
Addison Mullican
Samantha Schreck
Avery Simmons
Brandon Woods
Citizenship (93 or above)
Drake Fredrick
Alan Goolsby
Maddi Scott
Perfect Attendance
Kylee Benitez
Harry Lawrence
Layla Lua
Jade Lusk
Samantha Schreck
Avery Simmons
Timothy Wright
Ms. Randa Prater
Bronze Honor Roll
Savannah Ellis
Citizenship (100)
Kaylee Dentzman
Savannah Ellis
Trey Jacobs
Gracie Kirk
Grant Rhea
Lacojie Sanfeliz
Citizenship (93 or above)
Jaden Boyd
Leah Boyd
Fallon Kennedy
Danielle Leonard
Kylie Ridner
Emalee Wright
B.U.G. Award
Christian Meadows
Ms. Katherine Gable
Gold Honor Roll
Nia Lua
Silver Honor Roll
Klaryssa Phillips
Bronze Honor Roll
Layla Hollingsworth
Citizenship (100)
Keira Austin
Jazlyn Henderson
Amy Hill
Layla Hollingsworth
Nia Lua
Noah Lusk
Klaryssa Phillips
Jaydn Rosado
Citizenship (93 or above)
Alexxa Brown
Braxton Gray
McKala Thompson
Ethan Stacey
John Tobitt
Perfect Attendance
Noah Lusk
Ms. Erica Patterson
Silver Honor Roll
Bailey Kitts
Porter Rhoton
Bronze Honor Roll
Sadie Beth Davenport
Dejsha Hunter
Citizenship (100)
Brianna Adams
Brooklyn Brewer
Ireland Clark
Sadie Beth Davenport
Keylei Johnson
Bailey Kitts
Maddie Ridings
Citizenship (93 or above)
Kaleb Meadows
Perfect Attendance
Sadie Beth Davenport
Khane Meeks
Porter Rhoton
Ethan Whitney
Mr. Todd Reinholtz
Gold Honor Roll
Claire Hargrove
Silver Honor Roll
Payton Edberg
Citizenship (100)
Harley Bennett
Ciara Brandon
Payton Edberg
Claire Hargrove
Serenity Ridner
Hayley Wright
Citizenship (93 or above)
Brooke Anderson
Dallas Butler
K’Leigh Colgrove
Eric Lowe
Parker Neal
Jayden Stewart
Rachel Swarts
Shellbe Wright
Naomi Zendejas
Perfect Attendance
Ciara Brandon
Claire Hargrove