Hickerson Elem. 3rd 9-Wk Honor Roll

Hickerson Honor Roll Report Q3 2017-2018
Mrs. Marilyn Hollandsworth and Mrs. Amberly Hodges
Silver Honor Roll
Jorja Johnson
Charrleigh Thurston
Bronze Honor Roll
Kiivon Butler
Klaryssa Phillips
Citizenship (100)
Savannah Ellis
Braxton Gray
Jorja Johnson
Jonah Rathjen
Marshall Sarver
Charrleigh Thurston
Amy Hill
Klaryssa Phillips
Lianna Sanders
Noah Scarberry
Citizenship (93 or above)
Leah Boyd
Kaden Brewer
Alexxa Brown
Kylee Dentzman
Austin Pierce
McKala Ratzlaff
Kylie Ridner
Keira Austin
Kiivon Butler
Danielle Leonard
Grant Rhea
Ethan Stacey
John Tobitt
Emily Wright
Attendance
Alexxa Brown
Ms. Randa Prater
Gold Honor Roll
Macey Stewart
Bailey Kitts
Silver Honor Roll
Jenny Jett
Brianna Adams
Naomi Zendejas
Bronze Honor Roll
K’Leigh Colgrove
William Bradford
Khane Meeks
Citizenship (100)
Naomi Zendejas
Riley West
Macey Stewart
Matthew Sarver
Khane Meeks
Bailey Kitts
Jenny Jett
Luis Gonzales
Ireland Clark
Quenlin Blanton
Brianna Adams
Citizenship (93 or above)
Kraven Totherow
Trenton Escobedo
K’Leigh Colgrove
Dallas Butler
Perfect Attendance
Dallas Butler
Ms. Katherine Gable
Gold Honor Roll
Claire Hargrove
Bronze Honor Roll
Brooke Anderson
Keylei Johnson
Maddi Ridings
Serenity Ridner
Haley Wright
B.U.G.
Maddi Ridings
Citizenship (100)
Harley Bennett
Sadie Beth Davenport
Claire Hargrove
Leah Laye
Serenity Ridner
Rachael Swarts
Hayley Wright
Citizenship (93 or above)
Brooke Anderson
Donovan Johnson
Elijah Jones
Miguel Leon
Madison Ridings
Maggie Scoggins
Perfect Attendance
Rachael Swarts
Ethan Whitney
Ms. Erica Patterson
Gold Honor Roll
Alexis Nunley
Abigaile Vandagriff
Bronze Honor Roll
Jessica Adams
Ryan Arnold
Whitney Hill
Neva Redman
Zoe Schrimsher
Brennan Young
Citizenship (100)
Jacob Anderson
Jenna Cole
Whitney Hill
Gracie Night
Alexis Nunley
Abigaile Vandagriff
Citizenship (93 or above)
Jessica Adams
Tevin Anglin
Ryan Arnold
Sophia Brew
Madison Keese
Ivan Leon
Hayden McQueen
Neva Redman
Zoe Schrimsher
Makayla Throneberry
Elizabeth Wright
Brennan Young
Perfect Attendance
Ryan Arnold
Hayden McQueen
Alexis Nunley
Zoe Schrimsher
Abigaile Vandagriff